100 مليون جنيه للمركز الثقافي بابو سمبل





تستأنف الهئية العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض تنفيذ أعمال المركز الثقافى العالمى بأبو سمبل بمحافظة اسوان، بتكلفة اجمالية 100 مليون جنيه تقريبا.





وقال المهندس عماد بيومى المسئول عن المشروع ان المركز الثقافى العالمى بأبوسمبل بمحافظة اسوان سيكون مزاراً سياحياً كبيراً به كافة أشكال الثقافة والفنون وتبلغ مساحته الاجمالية 5370 متر مربع.



