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100 مليون جنيه للمركز الثقافي بابو سمبل

السبت 13/مارس/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
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تستأنف الهئية العامة لقصور الثقافة  برئاسة  الدكتور أحمد عواض  تنفيذ أعمال المركز الثقافى العالمى بأبو سمبل بمحافظة اسوان، بتكلفة اجمالية  100 مليون جنيه تقريبا.

وقال المهندس عماد بيومى المسئول عن المشروع ان المركز الثقافى العالمى بأبوسمبل بمحافظة اسوان سيكون مزاراً سياحياً كبيراً به كافة أشكال الثقافة والفنون وتبلغ مساحته الاجمالية 5370 متر مربع.

وأضاف ان المبنى  يتكون من دورين الاول الارضى المنخفض ويشمل غرف اقامة للوافدين وقاعات للحرف البيئية والتشكيلية وقاعات لانشطة الطفل .. اما الدورالارضى يشمل مكتب استعلامات ومسرح مكشوف سعة 380 كرسى وغرف للمثلين والممثلات وغرف اقامة للوافدين من الفنانين و صالونات لكبار الزوار ومكتبه عامة و مقهى ثقافى و مطعم ملحق به مطبخ خاص .

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