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بعد نجاته من حادث السير.. تركي آل الشيخ لـ أديب:"نقوا على عربيتك" (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 02:51 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على نجاته من حادث السيارة الذي تعرض له، قائلا: "حمدلله على سلامتك".

وأضاف "آل الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الحمد لله إنك طلعت سالم.. نقوا على عربيتك يا عمرو".

ومن ناحيته رد الإعلامي عمرو أديب، ضاحكا: "الحمد لله".

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