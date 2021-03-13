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بعد نجاته من حادث السير.. تركي آل الشيخ لـ أديب:"نقوا على عربيتك" (فيديو)
السبت 13/مارس/2021 - 02:51 ص
هدى عبدالرازق
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هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على نجاته من حادث السيارة الذي تعرض له، قائلا: "حمدلله على سلامتك".
وأضاف "آل الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الحمد لله إنك طلعت سالم.. نقوا على عربيتك يا عمرو".
ومن ناحيته رد الإعلامي عمرو أديب، ضاحكا: "الحمد لله".
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