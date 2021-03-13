بعد نجاته من حادث السير.. تركي آل الشيخ لـ أديب:"نقوا على عربيتك" (فيديو)

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على نجاته من حادث السيارة الذي تعرض له، قائلا: "حمدلله على سلامتك".





وأضاف "آل الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الحمد لله إنك طلعت سالم.. نقوا على عربيتك يا عمرو".



