تأجيل عودة نيمار إلى الملاعب

أكدت تقارير فرنسية أنه تم تأجيل موعد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى موعد آخر.





وكان البرازيل قد تعرض للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام كان بكأس فرنسا، ليغيب على إثرها عن مباراتي برشلونة في ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا.





ووفقاً لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" فإن نيمار لم يتعافى كليا من الإصابة التي لحقت به، وسيستمر غيابه عن مباراة فريقه الأحد المقبل أمام نانت.





مشيرة إلى أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو يرفض الدفع بنيمار خوفاً من تفاقم الإصابة.





وأوضحت أن نيمار شارك في التدريبات الأخيرة لباريس، باستثناء المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.





ويواجه باريس سان جيرمان نادي نانت في تمام العاشرة مساء الأحد على ملعب بارك دي برينس ضمن منافسات الإسبوع 29 من الدوري الفرنسي.





ويحتل باريس وصافة الدوري الفرنسي خلف المتصدر ليل برصيد 60 نقطة، من 28 لقاء، فاز في 19 لقاء، وتعادل في 3، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.



