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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع في الوفيات.. ورحيل إعلامية وصحفي

السبت 13/مارس/2021 - 08:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا، وترصدها لكم بوابة الفجر في السطور التالية.

ارتفاع في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج  511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146434 حالة حتى أمس الجمعة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 639 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

الصحة العالمية تؤكد سلامة لقاح أسترازينيكا وتجيز استخدام "جونسون آند جونسن":
أكدت منظمة الصحة العالمية، سلامة لقاح أسترازينيكا، بعد منع بعض الدول الأوروبية استخدامه، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز".

وأجازت منظمة الصحة العالمية، الاستخدام الطارئ لجونسون آند جونسون.

وكان قد اعتمد الاتحاد الأوروبي لقاح "جونسون آند جونسون"، واستبعد خطر تجلد الدم.

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا
توفت منذ قليل الإعلمية ملك إسماعيل وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالتها الصحية.

وأعلن عن ذلك أحمد موسى قائلا: "توفيت مساء اليوم الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، حسبما أبلغني نجلها قبل قليل بوفاتها في المستشفي العسكري".

وفاة الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى إثر إصابته بفيروس كورونا
توفى الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة ظهر غدا السبت بمسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بطريق الواحات.

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