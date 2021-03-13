سيرينو يغازل الأهلي بلقطات من الذاكرة

غازل الأوروجواياني جاستن سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي إدارة النادي الأهلي، بنشر صور لمدربه السابق بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي، متضمنة مباراة فريقه أمام المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.





وكانت إدارة النادي الأهلي أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتويه، ولكن المفاوضات بائت بالفشل بعدما تمسك صن داونز بالحصول على 5 ملايين دولار بزيادة 2مليون دولار عن العرض الذي قدمه الفريق الأحمر، رغم تمرد صاحب الـ 29 عامًا طيلة الميركاتو من أجل الانتقال لصفوف بطل دوري أبطال أفريقيا.





وبحسب ما أشارت إليه تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي أعادت اتصالات جديدة مع وكيل أعمال اللاعب بعد ما زادت رغبه الجنوب أفريقي في العمل مع صاحب ال29 عاما مرة أخرى.





وأوضح تقرير نشرته صحيفة"سواتين لايف" الجنوب أفريقية أن مفاوضات النادي الأهلي زادت في الأيام القليلة، بعد قرار إيقاف محمود "كهربا" لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب رفض مصافحته موسيمانى، عقب مباراة طلائع الجيش، يوم الأحد الماضى.



