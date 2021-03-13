"فانتازيا" تفجر موهبة الغناء عند كمال أبو رية.. ومنى فؤاد تحيي حفل الافتتاح (صور)





احتفلت ليلة أمس مؤسسة "فانتازيا" لتنمية الكوادر الفنية والاعلامية بإفتتاحها وسط باقة من نجوم الفن والثقافة والاعلام، كان أبرزهم نجم الدراما اللامع كمال ابو رية والمطربة منى فؤاد والإعلامي البارز عاطف كامل والملحن محمد مرسي والمخرج رضا شوقي والمخرج الاذاعي بشبكة البرنامج العام محمد سالم والشاعر والملحن احمد الشوكي والمطرب ضياء عز الدين والمخرج ايهاب الشيخ.





وعلى نغمات عازف الاورج محمود فرج وعزف الملحن محمد مرسي علي اوتار الكمان وايقاع الفنان الموهوب ريمون السوهاجي فاجئ الفنان كمال ابو رية الحضور بأغنية للعنديب عبد الحليم حافظ "اي دمعة حزن لا لا" حيث أهدى أبو رية "فانتازيا" بمناسبة الافتتاح هذه الاغنية التي قدمها بأداء غنائي وطربي حاز علي إعجاب وانبهار الحضور الذي تفاعل معه بشكل كبير وطالبوه بترك التمثيل والتوجه للغناء.





كما اثرت الحفل الفنانة مني فؤاد بشدوها لاغنيات ام كلثوم وفايزة احمد وبعض اغنياتها الخاصة وكذلك قدم الفنان المطرب ضياء عز الدين بعض الاغنيات لهاني شاكر ووائل جسار وغيرها من الاغنيات.





وقدم كلا من الحضور كلمة لـ" فانتازيا " عبر بها عن امنياته لها بالتوفيق ومدي سعادته بخروج هذا الكيان للنور والذي من شأنه ان يقدم للمجتمع كوادر فنية واعلامية ترفع من شأن الذوق العام وتقدم فن راقي تحارب به الفن الهابط.







