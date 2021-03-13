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عاجل .. ضبط عنصر شدد الخطورة قتل مواطن وأطلق النيران على قوة أمنية بأسوان

السبت 13/مارس/2021 - 01:17 ص
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم من كشف ملابسات وتحدید وضبط مرتكب واقعة قیام أحد الأشخاص یستقل ( تروسیكل ) بإطلاق أعیرة ناریة تجاه قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة، بمدیریة أمن أسوان أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة المركز والفرار ھاربًا، مما أدى إلى وفاة (
أحد المواطنین - سائق مركبة "توك توك") تصادف مرورة بالمركبة قیادتھ بمكان الواقعة، وإصابة
أمین شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق نارى.

هذا، وتم تشكیل فریق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن أسوان توصلت جھوده إلى تحدید مرتكب الواقعة وتبین أنھ (عنصر إجرامى - مقیم بدائرة المركز – سبق إتھامه فى قضیتى "مخدرات، سلاح"، ومطلوب ضبطھ للتنفیذ علیھ فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضیة مخدرات) وتبین ھروبه من محل إقامتھ وإختبائة لدى أحد أقاربة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

وعقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھ بمأموریة برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إر تكاب الواقعة بندقیة آلیه وعدد من الطلقات من ذات العیار )، وبمواجھته إعترف بإرتكابه الواقعة خشیة ضبطھ والتنفیذ علیھ فى الحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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بوابة الفجر الفجر إطلاق نيران أسوان

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