مباريات هامة ومرتقبة للدخان والمنيا والألومنيوم وسوهاج وقنا في القسم الثاني









تقام اليوم السبت في تمام الثالثة عصرا ثماني مباريات بالجولة السابعة عشرة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني.





1- الشرقية للدخان مع الفيوم





يصطدم فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 36 نقطة بفريق الفيوم صاحب المركز السابع بقيادة

أحمد بكرى برصيد 21 نقطة.



وشهدت مباراة الدور الاول فوز الدخان بهدفين مقابل هدف.



2- المنيا مع أسمنت أسيوط





يلتقي فريق المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 31 نقطة مع فريق أسمنت أسيوط متذيل المجموعة بقيادة

هيسم صالح برصيد 10 نقاط، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



3- الألومنيوم مع الإعلاميين





يستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز الخامس بقيادة حسين عبد اللطيف نظيرة فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 26 نقطة وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- تليفونات بنى سويف مع ديروط





يحل فريق ديروط صاحب المركز الثالث بقيادة محمد صديق ضيفاً ثقيلاً على فريق التليفونات صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد جمال برصيد 16 نقطة.



وحقق ديروط الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



5- سمسطا مع بنى سويف



يلعب فريق مركز شباب سمسطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 15 نقطة مع فريق بنى سويف صاحب المركز السادس بقيادة محمد يوسف برصيد 26 نقطة.



وكان فريق بنى سويف حقق الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.



6- سوهاج مع كيما اسوان



على ملعب نادي سوهاج، يواجه فريق سوهاج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد خلف برصيد 21 نقطة فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد لحمه برصيد 14 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- البترول مع قنا



على ملعب نادي البترول، يلتقي فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 17 نقطة مع فريق قنا صاحب المركز التاسع بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 20 نقطة

وكان فريق قنا فاز بهدف نظيف في الدور الأول.



8- شبان قنا مع طهطا





يلعب فريق شبان قنا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 17 نقطة مع فريق طهطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ضياء الزعيم برصيد 12 نقطة وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 36 نقطة

2- المنيا 31 نقطة

3- ديروط 27 نقطة

4- الإعلاميين 26 نقطة

5- الألومنيوم 26 نقطة

6- بنى سويف 26 نقطة

7- الفيوم 21 نقطة

8- سوهاج 21 نقطة

9- قنا 20 نقطة

10- البترول 17 نقطة

11- شبان قنا 17 نقطة

12- تليفونات بنى سويف 16 نقطة

13- شباب سمسطا 15 نقطة

14- كيما اسوان 14 نقطة

15- طهطا 12 نقطة

16- أسمنت أسيوط 10 نقاط