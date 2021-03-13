Advertisements

مباريات هامة ومرتقبة للدخان والمنيا والألومنيوم وسوهاج وقنا في القسم الثاني

السبت 13/مارس/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements




تقام اليوم السبت في تمام الثالثة عصرا ثماني مباريات بالجولة السابعة عشرة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني.


1- الشرقية للدخان مع الفيوم


يصطدم فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 36 نقطة بفريق الفيوم صاحب المركز السابع بقيادة
أحمد بكرى برصيد 21 نقطة.

وشهدت مباراة الدور الاول فوز الدخان بهدفين مقابل هدف.

2- المنيا مع أسمنت أسيوط


يلتقي فريق المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 31 نقطة مع فريق أسمنت أسيوط متذيل المجموعة بقيادة
هيسم صالح برصيد 10 نقاط، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- الألومنيوم مع الإعلاميين


يستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز الخامس بقيادة حسين عبد اللطيف نظيرة فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى.

ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 26 نقطة وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- تليفونات بنى سويف مع ديروط


يحل فريق ديروط صاحب المركز الثالث بقيادة محمد صديق ضيفاً ثقيلاً على فريق التليفونات صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد جمال برصيد 16 نقطة.

وحقق ديروط الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

5- سمسطا مع بنى سويف

يلعب فريق مركز شباب سمسطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 15 نقطة مع فريق بنى سويف صاحب المركز السادس بقيادة محمد يوسف برصيد 26 نقطة.

وكان فريق بنى سويف حقق الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.

6- سوهاج مع كيما اسوان

على ملعب نادي سوهاج، يواجه فريق سوهاج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد خلف برصيد 21 نقطة فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد لحمه برصيد 14 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

7- البترول مع قنا

على ملعب نادي البترول، يلتقي فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 17 نقطة مع فريق قنا صاحب المركز التاسع بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 20 نقطة
وكان فريق قنا فاز بهدف نظيف في الدور الأول.

8- شبان قنا مع طهطا


يلعب فريق شبان قنا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 17 نقطة مع فريق طهطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ضياء الزعيم برصيد 12 نقطة وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 36 نقطة
2- المنيا 31 نقطة
3- ديروط 27 نقطة
4- الإعلاميين 26 نقطة
5- الألومنيوم 26 نقطة
6- بنى سويف 26 نقطة
7- الفيوم 21 نقطة
8- سوهاج 21 نقطة
9- قنا 20 نقطة
10- البترول 17 نقطة
11- شبان قنا 17 نقطة
12- تليفونات بنى سويف 16 نقطة
13- شباب سمسطا 15 نقطة
14- كيما اسوان 14 نقطة
15- طهطا 12 نقطة
16- أسمنت أسيوط 10 نقاط

أخبار تهمك

خاص.. موعد حسم صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب لـ القيادة المصرية: "أنا عايز حقي" من تركيا (فيديو)

منذ ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطف مدوية من داخل الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 19 ساعة

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

مفاجأة.. الزمالك يخطف مدوية من داخل الأهلي

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين