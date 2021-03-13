موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فولهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي فولهام المركز قبل الأخير.



