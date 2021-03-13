Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي

السبت 13/مارس/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فولهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي فولهام المركز قبل الأخير.

أخبار تهمك

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 6 ساعات

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطف مدوية من داخل الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 5 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. موعد حسم صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب لـ القيادة المصرية: "أنا عايز حقي" من تركيا (فيديو)

منذ ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

مفاجأة.. الزمالك يخطف مدوية من داخل الأهلي

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين