عبد الباسط حمودة يكشف حقيقة صلة قرابته بالفنان توفيق الدقن





قال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، إنه من محافظة المنوفية مركز شبين الكوم بركة السبع، مضيفًا: "الشارع بتاعنا كله من عائلة توفيق الدقن وأنا جدي سيد الدقن وأمي ايضا من عائلة الدقن".

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا على الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" ، "الفنان الكبير توفيق الدقن من الشارع بتاعنا والمدافن بتاعتنا وبتاعة عائلة الدقن واحدة ومن هنا قلت ان توفيق الدقن خالى طبقا لاننا نعيش واتولدنا فى مكان واحد ومش شرط انه خالى فى الحقيقة".





وتابع: "أنا قلت خالى لأننا من بلد واحدة وهذا هو قصدى، موضحًا: "القضية التى تم رفعها عليا من ابن توفيق الدقن ماضى الدقن كانت بسبب تصريحي ده".







