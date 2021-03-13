Advertisements

عبد الباسط حمودة يكشف حقيقة صلة قرابته بالفنان توفيق الدقن

السبت 13/مارس/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، إنه من محافظة المنوفية مركز شبين الكوم  بركة السبع، مضيفًا: "الشارع بتاعنا كله من عائلة توفيق الدقن وأنا جدي سيد الدقن وأمي ايضا من عائلة الدقن". 
 
وأضاف  نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا على الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"  ، "الفنان الكبير توفيق الدقن من الشارع بتاعنا والمدافن بتاعتنا وبتاعة عائلة الدقن واحدة ومن هنا قلت ان توفيق الدقن خالى طبقا لاننا نعيش واتولدنا فى مكان واحد ومش شرط انه خالى فى الحقيقة". 

وتابع: "أنا قلت خالى لأننا من بلد واحدة وهذا هو قصدى، موضحًا: "القضية التى تم رفعها عليا من ابن توفيق الدقن ماضى الدقن كانت بسبب تصريحي ده".



أخبار تهمك

خاص.. موعد حسم صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 12 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين