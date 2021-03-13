نادية الجندي: 6 شخصيات أثرت فى حياتي الفنية









كما أشارت إلى أن الروائي الكبير الراحل نجيب محفوظ أثر كذلك في حياتها بجانب المخرجين نادر جلال وحسام الدين مصطفى.



جدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية لمسلسل golden girls وتم الاعلان مؤخرا عن احتمالية عمل جزءا ثاني منه.

كشفت النجمة نادية الجندي عن الشخصيات التى أثرت فى حياتها الفنية خلال مشوارها الفني الطويل.وقالت نادية الجندي، أثناء استضافتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: من الشخصيات التى أثرت فى حياتى الفنية الكاتب يوسف السباعى وموسى صبرى وأنيس منصور.