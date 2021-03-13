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قرار صادم في انتظار "كهربا" مع الأهلي

السبت 13/مارس/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على موقف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، والعقوبة التي وقعت عليه بالاستبعاد ودفع غرامة مالية.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كهربا سيرحل عن صفوف النادي الأهلي حال استمرار موسيماني في منصب المدير الفني للنادي الأهلي".

وعن تدخل الخطيب لإلغاء عقوبة كهربا: "الخطيب لن يوافق على تخفيف أو إلغاء العقوبة".

وتابع: "أنصح كهربا بإغلاق السوشيال ميديا وأطالبه بالحفاظ على فرصة اللعب في النادي الأهلي والحل الوحيد أمامه هو إلتزام الصمت".

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