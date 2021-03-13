نادية الجندي: عشت تجربة صعبة مع المخدرات بعد إدمان أخي





أكدت النجمة نادية الجندي إن أفلامها عن الإدمان والمخدرات كانت نتيجة لتجربة شخصية لها.وقالت نادية الجندي، أثناء استضافتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "عشت تجربة شخصية عن المخدرات مع أخى، ولكني شعرت بأن هناك رسالة لا بد أن أتبناها وتبنيت القضية وقدمت العديد من الأعمال عنها".واشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية كرمتها عن تلك الأعمال، وعن الحظ في حياتها أجابت بأن الحظ من الممكن أن يخدمك في اختياراتك، ولكن لابد أن يكون لديك موهبة تؤهلك لتكون نجم".جدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية لمسلسل golden girls وتم الاعلان مؤخرا عن احتمالية عمل جزءا ثاني منه.