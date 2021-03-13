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نادية الجندي: "أؤمن بالحسد وبلبس خرزة زرقا"

السبت 13/مارس/2021 - 04:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أكدت النجمة نادية الجندي إنها تؤمن بالحسد وإنها عاشت كثير من الصراعات خلال رحلتها الفنية.

وقالت نادية الجندي، أثناء استضافتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: " الصداقة أصبحت قليلة فى العموم، وأنا أؤمن بالحسد فهو مذكور فى القرأن ولدى خرزة زرقاء واحدة".

وأكدت أنها تؤمن أيضًا بنظرية المؤامرة لأنها عشت الكثير من الصراعات ولا تبالغ في ذلك مضيفة: "جمهوري عاش معايا الصراعات دي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية لمسلسل golden girls وتم الاعلان مؤخرا عن احتمالية عمل جزءا ثاني منه.

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نادية الجندي فنانة برنامج السيرة

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