كارثة بكل المقاييس.. محمد موسى يحذر من لعبة "الوشاح الأزرق" ويطالب بتحرك عاجل

حذر الإعلامي محمد موسى، من لعبة "الوشاح الأزرق" التي غزت السوشيال ميديا وجذبت إليها الصغار قبل الكبار، لافتا أن بعض هذه التحديات أودت بحياة العديد من المراهقين.





وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن لعبة "الوشاح الأزرق" أو ما يسمى أيضا "فقدان الوعي blackout"، أثارت في الآونة الأخيرة الجدل خاصة بعد انتشارها بشكل كبير بين الشباب، بل وعدد من دول العالم.





ولفت "موسى" إلى أن العديد من المسئولين طالبوا بحجب اللعبة في مصر وفي أول تحرك برلماني، تقدم أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، لحجب اللعبة الموجودة في تطبيق "تيك توك".





واستطرد، في البداية يتم تسجيل الضحية على اللعبة من خلال حساب "تيك توك" فقط، ويطلب من اللاعب تحدي تعتيم الغرفة، ومن هنا جاء مصطلح "تحدي التعتيم أو Blackout challenge"، وبعدها يسجل المشارك مشاهد للحظات كتم النفس، بحجة أنهم سيشعرون بأحاسيس مختلفة، مما يمنع اللاعب عن التنفس حتى يفقد وعيه ويموت.



