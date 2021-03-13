محمد موسى عن استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا: الكلام منتهي

أكد الإعلامي محمد موسى، أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، بين القاهرة وتركيا.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقًا للأعراف الدبلوماسية المتبعة.





وتابع "موسى"، الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.





وأشار "موسى"، إلى أن الشعب مصر يتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.



