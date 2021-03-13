Advertisements

محمد موسى عن استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا: الكلام منتهي

السبت 13/مارس/2021 - 02:01 ص
محمد موسى
محمد موسى
Advertisements
أكد الإعلامي محمد موسى، أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، بين القاهرة وتركيا.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقًا للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وتابع "موسى"، الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

وأشار "موسى"، إلى أن الشعب مصر يتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأكد "موسى"، على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعب المصري والتركي بعيدا عن السياسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد موسى تركيا بوابة الفجر الفجر إتصال

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. موعد حسم صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 8 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 21 ساعة

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

النائب الأول للرئيس الإيراني: نأمل في توطيد العلاقات مع قطر

إيران تواصل تعزيز علاقاتها مع قطر في ظل استمرار المقاطعة العربية لها

عاجل.. "الخارجية العراقية" تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

رسمياً.. الخارجية المصرية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين