محمد موسى: الجماعة الإرهابية تدرك أن معاركها ليست محصورة في السياسة

قال الإعلامي محمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيماتها وروافدها المتطرفة، تدرك أن معاركها ليست محصورة في السياسة، ولا تحت دخان الطلقات النارية التي تُصوبها تجاه خصومها، ولكن هناك معركة أخرى وهي المعركة الإعلامية التي تنفذها بالتوازي مع معركة الاغتيالات اللي ظهرت مع الذراع العسكرية لجماعة "الإخوان الإرهابية"،" في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي مع بدايات الإعلان عن النظام الخاص أو الذراع العسكرية للجماعة.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "صحيح أن الكتائب كانت تستهدف المعارضين لها من داخل أو خارج التنظيم وتم التخلص منهم نهائيًا من طريق الاغتيال، ولكن اللجان الإلكترونية تقوم بالدور نفسه في تحقيق عملية الاغتيال، ولكن من خلال التصفية والتهديد الدائم بالإرهاب المعنوي".



