محمد موسى يفضح لجان "الإرهابية": بيقبضوا من ألف إلى 3 ألاف دولار

قال الإعلامي محمد موسى، إن اللجان الإلكترونية تخضع إدارتها إلى اللجنة الإعلامية في تنظيم العمل وإدارة الحملات وجمع المعلومات التي تتيح للتنظيم اتخاذ قراراته بالاغتيال المعنوي لكل من يتعرض للفكرة المؤسسة.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن اللجان الإلكترونية لـ"الإخوان الإرهابية" تابعة لقسم الرصد والمتابعة، التابع اللجنة الإعلامية التي تُدار من العاصمة البريطانية لندن، ويقوم بإدارتها الإخواني الهارب عادل الأنصاري، وهو أيضًا المسئول عن إدارة قناة وطن الإخوانية، ومسئول ملف الإعلام في التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.







