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محمد موسى: الشعب المصري يعي جيدا ألاعيب جمال عيد

السبت 13/مارس/2021 - 02:03 ص
محمد موسى
محمد موسى
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شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حاد على جمال عيد، لافتًا أنه أحد تجار حقوق الإنسان وأحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مشيرا إلى أنه ما زل يواصل تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة الوطنية وبث الشائعات المغرضة من أجل تنفيذ أجنده خارجية مقابل آلاف الدولارت.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن ما يفعله المدعو جمال عيد، لن يفلح مع الشعب المصري الذي يعي جيدا أهداف هذه الأجندات الخبيثة لمثل هؤلاء المغرضين الذين يريدون هدم الدولة وإشاعة الفوضى.

وأوضح "موسى"، أن رواد السوشيال ميديا لقنوا جمال عيد دراسا في الوطنية خلال حملة شنها عليه مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الوطنين، حيث قال أحد المعلقين: إن جمال عيد خرب عقول المواطنين، وما زال يبث سمومه بمعلومات مغلوطة وإدعاءات كاذبة في سبيل التمويل الوارد له من الخارج.

وقال آخر: "جمال عيد يخترع قصص وهمية وتمثليات أملا في استجداء أي تعاطف من المواطنين بعدما أثبتت التحقيقات كذب إدعاءاته بشأن المدعوه منى سويف وعلاء عبدالفتاح، الذي روج لإدعاءات كاذبة بتحريض من والدته.

وقال ثالث: علاء عبدالفتاح إنحدر من أسرة دائمة الإدعاءات والكذب وأمه التي تزايد على أبنائها وخربت عقولهم وشردتهم وأدخلتهم في علاقات وأفكار مشوهة وعودتهم على الكذب.

وأشار نشطاء التواصل، إلى أن علاء أخذ جزائه وخرج من السجن إلا أنه عاود نشاطه وتواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية، رغم أنه لا يعرف أصلا كيفية أداء فروض الصلاة علي أمل الحصول علي استفادة من تلك الجماعة بعد أن أوهموه بأنهم سيعودون للمشهد السياسي مرة أخرى.

وأضاف آخر، أن إدعاءات جمال عيد المريضة بأنه تم الإعتداء على أسرة علاء عبدالفتاح وحبس شقيقته ظلما تكذبها الكاميرات والشهود وتثبت من هو المعتدي عليه.

أحد الرواد كتب في تدوينة له قائلا، جمال عيد ما زال يمعن في كذبه بأن علاء عبدالفتاح محروم من التواصل وزيارات عائلته له في السجن في الوقت الذي تضطلع فيه أسرة المذكور بزيارته بشكل دائم وتسليم الخطابات له واللي كان آخرها بتاريخ 10 مارس الجاري.

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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