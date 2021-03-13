محمد موسى يهاجم جمال عيد ويوجه رسالة نارية لـ خالد علي

واصل الإعلامي محمد موسى، هجومه على جمال عيد، الحقوقى والمدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشيرا أنه ما زال يعيش فى حالة من الفوضى الفكرية، ويبث سمومه بمعلومات مغلوطة وادعاءات كاذبة، وويتقول دائما بأقاويل لا تمس الواقع أو الحقيقة.





وتساءل "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هل المطلوب من الدولة أنها تسمع إدعاءات وأكاذيب واتهامات تنال من أشخاص بعينهم وتنال من سمعتهم وتسكت تماما؟؟.. والحقيقة إنه منذ أن أدلت شقيقة علاء بأسمائهم فعليهم أنهم يدافعوا عن نفسهم وينتصروا لنزاهتهم.



