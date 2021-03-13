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الشناوي ملزم بسداد مليون و550 ألف جنيه لوكيله السابق

السبت 13/مارس/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحارس منتخب مصر، بات ملزم بسداد مليون و550 ألف جنيه لوكيله السابق وليد عبدالهادي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن وكيل الشناوي كان قد حصل على نفس الحكم قبل أن يقوم الشناوي بالطعن والاستئناف على الحكم.

وتابع أن وكيل الشناوي السابق حصل على تأييد نفس الحكم من المحكمة حكحم نهائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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