محمد موسى ناعيًا الحاجة زينب: مثال لتضحيات المرأة المصرية على مر التاريخ

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محمد موسى ناعيًا الحاجة زينب: مثال لتضحيات المرأة المصرية على مر التاريخ
السبت 13/مارس/2021 - 02:05 ص
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نعى الإعلامي محمد موسى، السيدة زينب مصطفى التي تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر عام 2014 خلال لقاءها بالرئيس بالقصر الجمهوري، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 97 عاما،، في قريتها منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.
وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى المصرية الأصلية التي ضربت المثل في وطنية المرأة التي جسدت معنى التضحية على مر التاريخ المصري.
و نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية صباح اليوم.
وكتب السيسي على حسابه في "تويتر": "أنعي بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق (تحيا مصر).
وتابع: "رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".
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