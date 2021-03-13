محمد موسى ناعيًا الحاجة زينب: مثال لتضحيات المرأة المصرية على مر التاريخ

نعى الإعلامي محمد موسى، السيدة زينب مصطفى التي تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر عام 2014 خلال لقاءها بالرئيس بالقصر الجمهوري، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 97 عاما،، في قريتها منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.





وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى المصرية الأصلية التي ضربت المثل في وطنية المرأة التي جسدت معنى التضحية على مر التاريخ المصري.





و نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية صباح اليوم.





وكتب السيسي على حسابه في "تويتر": "أنعي بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق (تحيا مصر).



