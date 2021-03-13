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محمد موسى يناشد وزير البترول توصيل الغاز لقرية بهادة بالقليوبية
السبت 13/مارس/2021 - 02:06 ص
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قال الإعلامي محمد موسى، إن قرية بهادة التابعة للقناطر الخيرية بالقليوبية، تم إرداجها بالميزانية لتوصيل الغاز الطبيعي منذ عام 2017 بناء على طلب تقدم به للواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الأسبق.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، شركة غاز مصر أردجت توصيل الغاز الطبيعي للقرية ضمن ميزانية 2018، خاصة أنها مزودة بشبكة صرف صحي ومحطة مياه، وكان من المقرر البدء في المشروع عام 2019، ولكن منذ هذا التاريخ، "الحكاية عبارة عن وعود وكلام مكتوب على الورق وفلوس تم تخصيصها بالميزانية فقط لكن شغل مفيش".
ولفت "موسى"، أنه تواصل أكتر من مرة مع مدير منطقة غاز القليوبية بشركة غاز مصر ويتم تحديد موعد دون البدء في التنفيذ، متسائلا "إيه اللي معطل بدء المشروع ما دامت كل البنية التحتية بالقرية موجودة وإيه يعطل مشروع ميزانيته معتمده من 4 سنوات ومدرج بالميزانية".
واستطرد: "أنا مستغرب ومندهش من تعاطي مسئولي الغاز بالقليوبية، مناشدا المهندس طارق الملا وزير البترول بفحص شكوى أهالي قرية بهادة ومعرفة لماذا لم تقم شركة غاز مصر بالمشروع حتى الآن رغم إدراج القرية بالميزانية.
كما ناشد محمد موسى، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بإصدار تعليماته لمسئولي شركة غاز مصر بإستئناف العمل بمشروع الغز الطبيعي بقرية بهادة.
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