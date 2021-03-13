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محمد موسى يناشد وزير البترول توصيل الغاز لقرية بهادة بالقليوبية

السبت 13/مارس/2021 - 02:06 ص
محمد موسى
محمد موسى
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قال الإعلامي محمد موسى، إن قرية بهادة التابعة للقناطر الخيرية بالقليوبية، تم إرداجها بالميزانية لتوصيل الغاز الطبيعي منذ عام 2017 بناء على طلب تقدم به للواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الأسبق.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، شركة غاز مصر أردجت توصيل الغاز الطبيعي للقرية ضمن ميزانية 2018، خاصة أنها مزودة بشبكة صرف صحي ومحطة مياه، وكان من المقرر البدء في المشروع عام 2019، ولكن منذ هذا التاريخ، "الحكاية عبارة عن وعود وكلام مكتوب على الورق وفلوس تم تخصيصها بالميزانية فقط لكن شغل مفيش".
ولفت "موسى"، أنه تواصل أكتر من مرة مع مدير منطقة غاز القليوبية بشركة غاز مصر ويتم تحديد موعد دون البدء في التنفيذ، متسائلا "إيه اللي معطل بدء المشروع ما دامت كل البنية التحتية بالقرية موجودة وإيه يعطل مشروع ميزانيته معتمده من 4 سنوات ومدرج بالميزانية".

واستطرد: "أنا مستغرب ومندهش من تعاطي مسئولي الغاز بالقليوبية، مناشدا المهندس طارق الملا وزير البترول بفحص شكوى أهالي قرية بهادة ومعرفة لماذا لم تقم شركة غاز مصر بالمشروع حتى الآن رغم إدراج القرية بالميزانية.

كما ناشد محمد موسى، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بإصدار تعليماته لمسئولي شركة غاز مصر بإستئناف العمل بمشروع الغز الطبيعي بقرية بهادة.

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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