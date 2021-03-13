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التفاصيل الكاملة لتمويل "البريد" للمشروعات متناهية الصغر
السبت 13/مارس/2021 - 02:06 ص
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بإطلاق البريد المصرى، اليوم الجمعة، خدمات صرف التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة "تمويلي" وذلك بالاعتماد على الإمكانيات التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الدولة المصرية تتجه إلى نحو غد أفضل بكل مؤسساتها، لافتا أن هيئة البريد تحولت إلى كيان كبير يقدم خدمة مصرفية ضحمة، مشيرا إلى أن الدكتور شريف فاروق يقود عملية تطوير وهيكلة للمنظومة بالكامل.
وتابع، هناك توجه لدعم الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم، لتحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب من الجنسين على تبني فكرة العمل الحر.
وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الاتفاق الذي تم مع شركة "تمويلي" له أهمية خاصة تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات والاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.
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