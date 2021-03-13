التفاصيل الكاملة لتمويل "البريد" للمشروعات متناهية الصغر

أشاد الإعلامي محمد موسى، بإطلاق البريد المصرى، اليوم الجمعة، خدمات صرف التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة "تمويلي" وذلك بالاعتماد على الإمكانيات التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.





وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الدولة المصرية تتجه إلى نحو غد أفضل بكل مؤسساتها، لافتا أن هيئة البريد تحولت إلى كيان كبير يقدم خدمة مصرفية ضحمة، مشيرا إلى أن الدكتور شريف فاروق يقود عملية تطوير وهيكلة للمنظومة بالكامل.





وتابع، هناك توجه لدعم الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم، لتحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب من الجنسين على تبني فكرة العمل الحر.



