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'سعدة' ينعي ملك إسماعيل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة

السبت 13/مارس/2021 - 02:21 ص
الإعلامية الراحلة ملك إسماعيل
الإعلامية الراحلة ملك إسماعيل
ميسون أبو الحسن
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نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامية القديرة ملك إسماعيل، التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة، وأحد رموز الإعلام المصري؛ حيث أنها من الرعيل الأول للتلفزيون المصري، وكانت لها بصمات واضحة على مدار 30 عامًا، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمنا وذويها الصبر والسُلوان.

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