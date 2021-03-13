'سعدة' ينعي ملك إسماعيل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامية القديرة ملك إسماعيل، التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة، وأحد رموز الإعلام المصري؛ حيث أنها من الرعيل الأول للتلفزيون المصري، وكانت لها بصمات واضحة على مدار 30 عامًا، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون".



