حي شرق مدينة نصر يواصل تطوير منظومة الأكشاك في الشوارع

يواصل حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد أنور، خطة التحول لتطوير منظومة الأكشاك بنطاق الحي.





وقال اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، إن المخطط يشمل تطوير الأكشاك بالكامل، وأن تكون بلون موجد للحفاظ على المظهر الحضاري، بالإضافة إلى تبديل الهيكل الخارجي الصاج بخشب.



