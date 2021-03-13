مواجهات قوية لبنها والبلاستيك واتحاد الشرطة بالجولة الـ 20 للقسم الثالث



1- البلاستيك مع الشمس



يشهد ملعب نادي البلاستيك أقوى مباريات الجولة بين فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 36 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 28 نقطة.



وحقق فريق البلاستيك الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



2- قليوب مع الغابة



يستضيف فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 11 نقطة فريق الغابة وصيف المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 38 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز الغابة بثلاثية مقابل هدف.





3- بنها مع الأميرية



يحل فريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 20 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق بنها صاحب المركز الثالث

بقيادة سعيد مدبولي برصيد 37 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



4- المأظه مع مصر للتأمين



يلتقي فريق الماظه صاحب المركز الثاني عشربقيادة محمد عيد برصيد 20 نقطة مع فريق مصر للتأمين صاحب المركز الرابع

بقيادةعمرو عبده برصيد32 نقطة.



وشهدت المباراة الأولى التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.



5- طوخ مع اتحاد الشرطة



يلعب فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 26 نقطة مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 30 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز طوخ بهدف دون رد.



6- بهتيم مع ايروسبوت



يواجه فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة وائل القبانى فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه يدخل الفريقان اللقاء برصيد 14 نقطة.





وكان فريق بهتيم حقق الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.



7- المرج مع سراى القبة





يلعب فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 24 نقطةمع فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة شيكا برصيد3 نقاط.

وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة السادسة



1- العبور41 نقطة

2- الغابه 38 نقطة

3- بنها 37 نقطة

4- البلاستيك 36 نقطة

5- اسكو 35 نقطة

6- مصر للتأمين 32 نقطة

7- اتحاد الشرطة 30 نقطة

8- الشمس 28 نقطة

9- طوخ 26نقطة

10- المرج 24 نقطة

11- الأميرية 20 نقطة

12- الماظه 20 نقطة

13- بهتيم 14 نقطة

14- ايروسبوت 14 نقطة

15- قليوب 11 نقطة

16- سراى القبة 3 نقاط

تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر اليوم السبت منافسات الجولة العشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث ، بإقامة 7 مباريات قوية وثم تأجيل مباراة اسكو مع العبور لاشتراك العبور في كأس مصر اليوم مع فريق بيراميدز .ومن المقرر أن يلتقي اليوم السبت كلاً من :