الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد كارتيرون مع الزمالك

قام أعضاء مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز بوضع جميع التفاصيل الخاصة في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء الجديد أبرزها الشرط الجزائي.





وعقد مسئولو الزمالك اتفاقا في الساعات القليلة الماضية مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق من أجل اتخاذ خطوة الرحيل عن تدريب الفارس الأبيض.





وعاد كارتيرون مرة أخرى إلى الزمالك وذلك بعد أن فسخ تعاقده بالتراضي مع إدارة ناديه التعاون السعودي في الساعات الماضية.





وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي في عقد كارتيرون مع الزمالك، حيث تم الاتفاق على وضع بند بقيمة 150 ألف دولار كشرط جزائي في العقد المبرم بينهما.



