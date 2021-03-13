Advertisements
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي
السبت 13/مارس/2021 - 02:38 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يلتقي اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فولهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: إيدرسون.
خط الدفاع: والكر، كانسيلو، دياز، ستونز.
خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، محرز.
Advertisements