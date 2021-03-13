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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي

السبت 13/مارس/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فولهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: إيدرسون.
خط الدفاع: والكر، كانسيلو، دياز، ستونز.
خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، محرز.

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