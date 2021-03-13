تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فولهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، كانسيلو، دياز، ستونز.

خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، محرز.



