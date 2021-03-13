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إنطلاق مباريات الجولة الرابعة عشر بالقسم الثالث مطروح
السبت 13/مارس/2021 - 02:41 ص
أحمد تيتو
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تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث مطروح بثلاث مباريات يواجه في الأولي فريق مطروح صاحب المركز الثامن برصيد5 نقاط مع مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط .
وعلي ملعب برج العرب الفرعي يواجه المصري السلوم متصدر المجموعة برصيد 24 نقطة مع فريق الزهور صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة.
وفي ثالث المباريات يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة مع فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.
وتختتم مباريات الجولة الأحد حيث يواجه شباب الضبعة صاحب الثالث برصيد 21 نقطة فريق الحرية صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :
1-مصري السلوم 24 نقطة
2- الحرية 22 نقطة
3- شباب الضبعة 21نقطة
4- الزهور 20 نقطة
5- الهلال 20 نقطة
6- م.شباب الحمام 16 نقطة
7- م.شباب برج العرب 6 نقاط
8- مطروح 5 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط
وعلي ملعب برج العرب الفرعي يواجه المصري السلوم متصدر المجموعة برصيد 24 نقطة مع فريق الزهور صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة.
وفي ثالث المباريات يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة مع فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.
وتختتم مباريات الجولة الأحد حيث يواجه شباب الضبعة صاحب الثالث برصيد 21 نقطة فريق الحرية صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :
1-مصري السلوم 24 نقطة
2- الحرية 22 نقطة
3- شباب الضبعة 21نقطة
4- الزهور 20 نقطة
5- الهلال 20 نقطة
6- م.شباب الحمام 16 نقطة
7- م.شباب برج العرب 6 نقاط
8- مطروح 5 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط
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