إنطلاق مباريات الجولة الرابعة عشر بالقسم الثالث مطروح



وفي ثالث المباريات يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة مع فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.



وتختتم مباريات الجولة الأحد حيث يواجه شباب الضبعة صاحب الثالث برصيد 21 نقطة فريق الحرية صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :



1-مصري السلوم 24 نقطة

2- الحرية 22 نقطة

3- شباب الضبعة 21نقطة

4- الزهور 20 نقطة

5- الهلال 20 نقطة

6- م.شباب الحمام 16 نقطة

7- م.شباب برج العرب 6 نقاط

8- مطروح 5 نقاط

9- الشرطة 4 نقاط

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث مطروح بثلاث مباريات يواجه في الأولي فريق مطروح صاحب المركز الثامن برصيد5 نقاط مع مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط .وعلي ملعب برج العرب الفرعي يواجه المصري السلوم متصدر المجموعة برصيد 24 نقطة مع فريق الزهور صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة.