عاجل.. سقوط الهضبة عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه "يا أنا يا لأ" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله الهضبة عمرو دياب، وهو يسقط أعلى المسرح، اثناء غنائه أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لاء".

وأظهرت اللقطات الهضبة وهو طمأن جمهوره بقوله "عادي.. عادى".

ويستعد الهضبة عمرو دياب، لتسجيل أدعية دينية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك لطرحهم خلال شهر رمضان المقبل.





في سياق آخر تصدرت أغنية "يا أنا يا لأ" للهضبة، المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق"أنغامي" في مصر بشهر فبراير.





وجاءت أغنية "شكرًا" في المركز الثالث،بينما أغنية"محسود" في المركز الخامس.





وطرح دياب، منذ أيام الاعلان الدعائي لعطره وهو عبارة عن فيديو كليب على أنغام أغنية "وأنا معاك".





ويكون سعر عطر الهضبة هو150 دولار وبالمصري حوالي 2250 جنيه.



