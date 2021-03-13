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الأول من نوع بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.. تعرف على مواصفات كوبري النصر العائم

السبت 13/مارس/2021 - 08:04 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كريم وزيري
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يعد كوبري النصر العائم أول كوبري عائم من نوعه يربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وهو تجسيد للدور المجتمعي والخدمي لهيئة قناة السويس، حيث يهدف بالأساس إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين أثناء انتقالهم بين المدينتين، فضلًا عن استيعاب حركة نقل الحاويات للمشروعات اللوجيستية لمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اختيار الموقع
التزمت الإدارة الهندسية وإدارة التحركات بهيئة قناة السويس بأعلى معايير الدقة عند إختيار موقع الكوبري، حرصًا على تحقيق عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة أثناء عدم تشغيل الكوبري، فضلًا عن تلبية إحتياجات النقل للمركبات المختلفة أثناء عبورها بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

تصميم الكوبري
نجحت ترسانة بورسعيد البحرية، إحدى ترسانات هيئة قناة السويس فى توظيف أحدث برامج التصميم العالمية والكوادر الفنية المدربة بالخارج في تصميم أعمال كوبري النصر العائم داخل.

قسم التصميم المُلحَق بالترسانة، والمنوط به تصميم جميع الوحدات البحرية الخاصة بهيئة قناة السويس من قاطرات ومعديات وكباري ووحدات بحرية وغيرها.

معايير الجودة
حظى تصميم وتنفيذ البنتونات الستة المكونة لكوبري النصر العائم بإشراف هيئة الإشراف الفرنسية "BV"، لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في السلامة والأمان البحريين، والتي تلتزم بها هيئة قناة السويس عبر إخضاع جميع وحداتها البحرية لإشراف هيئات دولية معتمدة، وتتمثل مهام هيئة الإشراف الفرنسية في إعتماد التصميم ومتابعة تنفيذ أعمال الكوبري في مراحله المختلفة.

حيث حصل كل بنتون من بنتونات الكوبري على شهادة دولية كل على حده، فضلًا عن شهادة عامة للكوبري كوحدة واحدة بعد تركيبه.تضمن الشهادة الدولية كفاءة الكوبري العائم كوحدة بحرية، كما تتأكد من تحقق عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة أثناء فتح الكوبري، فضلًا عن ضمان السيولة المرورية والأمان التام للمركبات المختلفة العابرة على الكوبري العائم بين الضفتين.

المواصفات الفنية للكوبري
يبلغ الطول الإجمالي للكوبري 421 مترًا بوزن 2600 طن، ويتكون من 6 بنتونات معدنية، وتصل الطاقة الاستيعابية لكل بنتون حمولة حتي 2500 طن ثابت، ومركبات حتي حمولة طنًا، و"البنتون" عبارة عن جسم حديد مفرغ من الداخل ومكون من 21 تنك مملوء بالهواء يصل طوله 70 مترًا، وعرضه 15 مترًا، ويصل عمقه إلى 2.25 متر، ويبلغ غاطسه 40 سم بدون حمولة، و60سم بحمولة، ويتميز كل بنتون بمواصفات خاصة لتأدية وظيفة مختلفة.

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