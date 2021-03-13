الأول من نوع بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.. تعرف على مواصفات كوبري النصر العائم

التزمت الإدارة الهندسية وإدارة التحركات بهيئة قناة السويس بأعلى معايير الدقة عند إختيار موقع الكوبري، حرصًا على تحقيق عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة أثناء عدم تشغيل الكوبري، فضلًا عن تلبية إحتياجات النقل للمركبات المختلفة أثناء عبورها بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

نجحت ترسانة بورسعيد البحرية، إحدى ترسانات هيئة قناة السويس فى توظيف أحدث برامج التصميم العالمية والكوادر الفنية المدربة بالخارج في تصميم أعمال كوبري النصر العائم داخل.

قسم التصميم المُلحَق بالترسانة، والمنوط به تصميم جميع الوحدات البحرية الخاصة بهيئة قناة السويس من قاطرات ومعديات وكباري ووحدات بحرية وغيرها.

حظى تصميم وتنفيذ البنتونات الستة المكونة لكوبري النصر العائم بإشراف هيئة الإشراف الفرنسية "BV"، لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في السلامة والأمان البحريين، والتي تلتزم بها هيئة قناة السويس عبر إخضاع جميع وحداتها البحرية لإشراف هيئات دولية معتمدة، وتتمثل مهام هيئة الإشراف الفرنسية في إعتماد التصميم ومتابعة تنفيذ أعمال الكوبري في مراحله المختلفة.

حظى تصميم وتنفيذ البنتونات الستة المكونة لكوبري النصر العائم بإشراف هيئة الإشراف الفرنسية "BV"، لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في السلامة والأمان البحريين، والتي تلتزم بها هيئة قناة السويس عبر إخضاع جميع وحداتها البحرية لإشراف هيئات دولية معتمدة، وتتمثل مهام هيئة الإشراف الفرنسية في إعتماد التصميم ومتابعة تنفيذ أعمال الكوبري في مراحله المختلفة.





حيث حصل كل بنتون من بنتونات الكوبري على شهادة دولية كل على حده، فضلًا عن شهادة عامة للكوبري كوحدة واحدة بعد تركيبه.تضمن الشهادة الدولية كفاءة الكوبري العائم كوحدة بحرية، كما تتأكد من تحقق عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة أثناء فتح الكوبري، فضلًا عن ضمان السيولة المرورية والأمان التام للمركبات المختلفة العابرة على الكوبري العائم بين الضفتين.





المواصفات الفنية للكوبري