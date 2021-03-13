موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام فيتا كلوب

استقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على الدفع بالمدافع أيمن أشرف في الجبهة اليسرى، خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.





ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب يوم الثلاثاء القادم، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وأصبح أيمن أشرف جاهز للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة بالخشونة في الركبة، مما أدي إلي غيابه عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.





وكان المارد الأحمر عاني خلال مواجهة الدراويش، في مركز الظهير الأيسر، بعدما غاب الثلاثي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن، للإصابة، ولعب أحمد رمضان بيكهام في هذا المركز.



