عبد الباسط حمودة: طارق الشيخ امتداد لي.. وهذه رسالتي لمؤدي المهرجانات الشعبية

قال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، إن الأغنية الشعبية موجودة ولم تمت ومن الاصوات الرائعة فى الوقت الحالى أحمد سعد وطارق الشيخ واحمد شيبه، مضيفًا: "أنا بعتبر طارق الشيخ ابنى امتداد لي".





وتطرق لال حلوله ضيفا على الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" إلى ا لصلح بين هانى شاكر وحمو بيكا، حيث قال: "حمو بيكا بياكل عيش وهو بيقول عن نفسه كده والفنان الكبيرهانى شاكر قيمة وقامة".



