رونالدو مرشح للعودة إلى ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أنه توجد تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة.





وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022 لكن العديد من التقارير الصحفية لفتت أن الدون البرتغالي قد يرحل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وألمح البرنامج الإسباني أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو تحدث مؤخرًا مع مسئولي ريال مدريد حول إمكانية عودة رونالدو إلى صفوف الملكي.





وأوضح البرنامج الإسباني أن ذلك جاء بعد أن ودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي في دور الستة عشر من البطولة.





ونوه البرنامج الإسباني أن رونالدو انتقل من ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018 في صفقة تخطت قيمتها حاجز ال 100 مليون يورو.



