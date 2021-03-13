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الولايات المتحدة تعاقب إثيوبيا بإجراء جديد

السبت 13/مارس/2021 - 03:19 ص
آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قرارها باستمرار تعليق بعض المساعدات إلى إثيوبيا، عقابا لأديس أبابا على الأحداث الداخلية الآخذة في التفاقم، وفقا لما أفادت به "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، أنه نظرا للوضع الراهن في إثيوبيا، قررت الولايات المتحدة استمرار تعليق المساعدات الخاصة بمعظم البرامج في قطاع الأمن، إلا أنه سيتم ساتئناف بعض المساعدات المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي.

وأعربت الخارجية الأمريكية، عن خيبة أملها إزاء تعامل إثيوبيا وإريتريا المجاورة مع أزمة إنسانية آخذة في التفاقم، مشددة على أنه يجب أن يكون واضحا أن مثل هذه الأمور هي مسؤولية الحكومة الإثيوبية وحدها كدولة ذات سيادة، مسؤولة عن نشر الأجهزة والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أراضيها"

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