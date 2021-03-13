الولايات المتحدة تعاقب إثيوبيا بإجراء جديد

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قرارها باستمرار تعليق بعض المساعدات إلى إثيوبيا، عقابا لأديس أبابا على الأحداث الداخلية الآخذة في التفاقم، وفقا لما أفادت به "روسيا اليوم".





وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، أنه نظرا للوضع الراهن في إثيوبيا، قررت الولايات المتحدة استمرار تعليق المساعدات الخاصة بمعظم البرامج في قطاع الأمن، إلا أنه سيتم ساتئناف بعض المساعدات المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي.



