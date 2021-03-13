تعرف على موعد مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المنافسات المحلية، بملاقاة نادي النصر، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.





وستشهد الفترة القادمة فترة التوقف الدولي، عقب مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل.





وستكون مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أبريل المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام.





ويلاقي الفائز من الأهلي والنصر فريق إنبي في دور الستة عشر في كأس مصر، حيث تجاوز الفريق البترولي نظيره نبروه، بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 يوم الخميس 11 فبراير الماضي.



