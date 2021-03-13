درة تساند الإعلامية رضوى الشربيني بعد رحيل والدتها بهذه الطريقة













حرصت الفنانة درة على توجيه رسالة دعم للإعلامية رضويى الشربيني، بعد وفاة والدتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد.ونشرت درة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بإنستجرام صورة تجمع رضوي الشربيني بوالدتها الراحلة وعلقت قائلة: "حبيبة قلبي يا رضوي ربنا يصبرك الله يرحمها".كانت الإعلامية رضوى الشربيني، أعلنت خبر وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني، "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".وأضافت "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".