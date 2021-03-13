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موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم السبت في الدوري الإسباني

السبت 13/مارس/2021 - 03:51 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره إلتشي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يستضيف التشي، مساء اليوم السبت، عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع بتوقيت أبوظبي.

ويدخل ريال مدريد اللقاء محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يأتي التشي في جعبته 24 نقطة محتلا المركز السابع عشر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي
وتنقل أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وإلتشي، في الدوري الإسباني الممتاز، على قناة بي إن سبورت الثالثة.

ويسعى ريال مدريد لإستعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعد تعادلي الجولتين الماضيتين أمام أتليتكو مدريد، وريال سوسيداد.

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