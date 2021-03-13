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موعد مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

السبت 13/مارس/2021 - 04:13 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره ليدز يونايتد، اليوم السبت 13 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين تشيلسي وليدز يونايتد في الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق تشيلسي الفوز في الجولة الماضية على حساب إيفرتون، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما خسر ليدز يونايتد أمام وست هام يونايتد بنفس النتيجة.

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