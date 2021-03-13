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موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 13/مارس/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره القادسية، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الهلال والقادسية، يوم السبت المقبل الموافق العشرين من شهر مارس الجاري، على أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

وكان الهلال فاز أمام الوحدة، برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة.

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