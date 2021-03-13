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قبل مواجهة الترجى تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

السبت 13/مارس/2021 - 04:47 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد الزمالك لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في تمام التاسعة مساء الثلاثاء السادس عشر من مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة كل من الترجي الرياضي (تونس) ومولودية الجزائر (الجزائر) وتونجيت (زامبيا).

وكان الترجى قد الحق الهزيمة بالفارس الأبيض في لقاء الجولة الثالثة للمجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس الدولي.

على الجانب الآخر إنتهى لقاء مولودية الجزائر مع تونجيت الزامبي بهدف نظيف لصالح الفريق الجزائري ليحتل المولودية وصافة المجموعة:

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:
1-الترجي 7 نقاط
2-مولودية الجزائر 5 نقاط
3-الزمالك 2
تونجيت نقطة واحدة 

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