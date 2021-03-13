ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

يتصدر نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو جدول هدافي الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك على الرغم من تراجع مستواه على مدار الموسم.





ويحتل روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان وصافة ترتيب الكالتشيو بفارق هدفين عن صاحب الصدارة، بجانب أيضًا من عدم تسجيله في الجولة السابقة أمام أتالانتا.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1- كريستيانو رونالدو.. 20 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 18 هدف.

3- لويس مورييل .. 15 أهداف

4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدف.

5- ايموبيلي.. 14 هدف.

6- لاوتارو مارتينيز .. 13 أهداف

7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف

8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف

9- أندريا بيلوتي.. 11 أهداف

10- فرانشيسكو كابوتو .. 11 أهداف



