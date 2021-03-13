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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت
السبت 13/مارس/2021 - 05:02 ص
غدير أحمد
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يتصدر نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو جدول هدافي الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك على الرغم من تراجع مستواه على مدار الموسم.
ويحتل روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان وصافة ترتيب الكالتشيو بفارق هدفين عن صاحب الصدارة، بجانب أيضًا من عدم تسجيله في الجولة السابقة أمام أتالانتا.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1- كريستيانو رونالدو.. 20 هدف.
2- روميلو لوكاكو .. 18 هدف.
3- لويس مورييل .. 15 أهداف
4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدف.
5- ايموبيلي.. 14 هدف.
6- لاوتارو مارتينيز .. 13 أهداف
7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف
8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف
9- أندريا بيلوتي.. 11 أهداف
10- فرانشيسكو كابوتو .. 11 أهداف
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