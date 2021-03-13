موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

يعود الزمالك لمنافسات الدوري الممتاز في الثامن عشر من أبريل القادم، حينما يستضيف النادي الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد على ملعب برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





ويغيب الزمالك عن لقاءات الدوري المصري لمشاركته في دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الترجي الرياضي التونسي في السادس عشر من الشهر الجاري، بعدها يطير إلى الجزائر لملاقاة فريق المولودية في الثاني من شهر أبريل، بعدها يواجه تونجيت الزامبي في التاسع من نفس الشهر.





وكان الزمالك قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لاشيء في الجولة ال 15 ليحافظ على صدارته للدوري الممتاز.





جدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، استطاع حسم اللقاء لصالحه في 10 مواجهات، وتعادل في 3 أخرى، وتلقي الهزيمة في مباراة وحيدة أمام غزل المحلة.



