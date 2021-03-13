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تعرف على موقف ريال مدريد من ضم رونالدو

السبت 13/مارس/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أوضح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن موقفه من عودة نجم الفريق السابق ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى وذلك في حالة رحيله عن السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رونالدو لعب في صفوف ريال مدريد منذ 2009 عندما أتى إلى الملكي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجح في التتويج بأربع ألقاب دوري أبطال أوروبا و4 بطولات كأس عالم للأندية مع الملكي.

وألمحت التقارير الصحفية أن العديد من التكهنات ظهرت في الآونة الأخيرة بشأن مصير الدون البرتغالي عقب خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي في مباراة قدم فيها رونالدو آداء سيء للغاية ولم يشفع لفريقه التعادل بهدفين لكل فريق من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إلتشي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني:" حسنًا، أنت تعرف ما يمثله رونالدو لريال مدريد وما فعله والعاطفة التي نمتلكها تجاهه لكنه الآن يلعب في يوفنتوس ويقدم آداء جيد".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"لا يمكنني إخباركم بأي شيء، هناك أشياء كثيرة قيلت ولكن عليكم احترام هذه الأشياء في الوقت الحالي".

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