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البدري يفاضل بين أوباما وعبد الله السعيد

السبت 13/مارس/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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لم يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري، اختياراته المحلية في قائمة الفراعنة خلال معسكر مارس الحالي، إستعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويواجه منتخب مصر نظيره كينيا في نيروبي في الجولة الخامسة يوم 25 مارس، بينما جزر القمر في الجولة السادسة في ملعب القاهرة يوم 29 مارس، في إطار الجولتين 5، و6 لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر مسؤول في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن هناك مفاضلة بين يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك، وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، لاختيار أحدهما للمعسكر القادم.

وأشار: ان فرص تواجد أوباما في المعسكر كبيرة للغاية، بعد الأداء المميز الذي يقدمه رفقة الفارس الابيض، على عكس السعيد المصاب خلال الفترة الماضية.

يذكر ان منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بعدما تعادل مع كينيا وجزر القمر، ثم الفوز على توجو في المباراتين الأخيرتين.

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