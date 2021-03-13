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كارتيرون يقدم وعدا مثيرا لجماهير الزمالك

السبت 13/مارس/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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تكفل المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحل الأزمة الهجومية التى يعانى منها الفارس الابيض، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أكد أن كارتيرون أبدى انزعاجه بسبب رحيل المهاجم مصطفى محمد، وجلب مع التونسى سيف الدين الجزيرى، الذى لا يحق له اللعب فى دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح: قام كارتيرون بوعد إدارة الزمالك، بحل الأزمة الهجومية للفريق، من خلال تجهيز الثنائى الشاب حسام أشرف، وأسامة فيصل.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

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