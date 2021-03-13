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يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو

السبت 13/مارس/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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حدد مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، سعر بيع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق.

وأوضحت تقارير صحفية، أن إدارة يوفنتوس ستعقد جلسة مع النجم البرتغالي من أجل مناقشة مستقبله، مشيرة إلى أن الاتجاه يسير نحو بيعه، وعدم تجديد عقده.

يشار إلى أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022، الذي انتقل إليه في عام 2018، في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن إدارة يوفنتوس ستطلب ما لا يقل عن 29 مليون يورو، لبيعه في الصيف المقبل، لتجنب أي خسائر مالية في الصفقة.

وأشارت التقارير إلى إن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض اللاعب مؤخرًا على إدارة ريال مدريد، للتعاقد معه.

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