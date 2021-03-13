تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

تترقب إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، عقد جلسة حاسمة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكاتلوني، لبحث مسألة تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





وينتهي عقد الأرجنتينى مع البارسا في يونيو المقبل، ولم يعلن ميسي حتى الآن عن مصيره في الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن انتخاب لابورتا رئيسًا للبارسا، لا يضمن التزام ميسي بالتوقيع على عقد جديد".





وأضافت:"لم يقدم لابورتا أي عرض لميسي حتى الآن، لأنه لم يتخذ بعد، الإجراءات المالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون، التي يعتقد الخبراء أنها ارتفعت إلى أكثر من مليار يورو"





وأشارت إلي أن من المتوقع أن تتم دعوة ميسي ووالده، للجلوس بشأن مناقشة العقد الجديد للبرغوث خلال هذا الشهر.





وأختتمت:"لابورتا يحتاج إلى منح ميسي، وعدًا بإعادة بناء الفريق الحالي، وألا يتوقف الأمر عند لعب البارسا لكرة ممتعة مرة أخرى".



