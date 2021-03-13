Advertisements

تطورات تجديد عقد ميسي في برشلونة

السبت 13/مارس/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
تترقب إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، عقد جلسة حاسمة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكاتلوني، لبحث مسألة تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد الأرجنتينى مع البارسا في يونيو المقبل، ولم يعلن ميسي حتى الآن عن مصيره في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن انتخاب لابورتا رئيسًا للبارسا، لا يضمن التزام ميسي بالتوقيع على عقد جديد".

وأضافت:"لم يقدم لابورتا أي عرض لميسي حتى الآن، لأنه لم يتخذ بعد، الإجراءات المالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون، التي يعتقد الخبراء أنها ارتفعت إلى أكثر من مليار يورو"

وأشارت إلي أن من المتوقع أن تتم دعوة ميسي ووالده، للجلوس بشأن مناقشة العقد الجديد للبرغوث خلال هذا الشهر.

وأختتمت:"لابورتا يحتاج إلى منح ميسي، وعدًا بإعادة بناء الفريق الحالي، وألا يتوقف الأمر عند لعب البارسا لكرة ممتعة مرة أخرى".

أخبار تهمك

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 16 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين