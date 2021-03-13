الكشف عن وجهة كهربا القادمة بعد الرحيل عن الاهلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري حال استمرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر في منصبه وعدم رحيله.





وأكد ياسين في تصريحاته تليفزيونية «أن كهربا سيرحل عن الأهلي إلى الدوري السعودي حال استمرار موسيماني.





وتابع أن موسيماني يرفض استمرار كهربا مع الفريق في الفترة الجارية بسبب التجازوات التي يقوم بها اللاعب واعتراضه المستمر على عدم المشاركة.





ويغيب محمود كهربا عن مباريات الأهلي في الوقت الحالي، حيث ينفذ العقوبة الموقعة عليه من جانب الجهاز الفني للفريق الأحمر بتغريمه 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهرًا.





ومن المنتظر أن يحسم مسئولي الأهلي مصير محمود كهربا بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، سواء بالاستغناء عن خدماته أو الإبقاء عليه.



